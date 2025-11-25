Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl ve Merkez İlçe Kadın Kolları yöneticileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde emekli öğretmenleri evinde ziyaret ederek, günlerini kutladı.

CHP İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç ve beraberindekiler, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle emekli öğretmenler Aysel ve Sabri Güngör ile önceki dönem İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar’ı ziyaret etti.

CHP’li kadınlar, emekli öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayarak, bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.

