Cumhuriyet Halk Partisi Çorum heyeti, köy muhtarlarının sorun ve taleplerini dinledi.

CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, beraberinde Milletvekili Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, İl Genel Meclis Üyeleri; Veli Uysal, Yusuf Sapancı, Ömer Boyraz ile birlikte Ankara yolu etrafındaki köylerin muhtarlarıyla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Serban, Hamdiköy, Yenihayat, Kiranlı, Koparan, Gökdere, Sapaköy, Kalehisar, Mislerovacığı, Ertuğrul, Yenice, Kınık, Denizköy, Büyükgülücek, Balımsultan, Evcikuzkışla, Bektaşoğlu, Çayhatap ve Tarhan muhtarlarının katıldığı toplantıda bölgenin sorunları ele alındı.

CHP İl Başkanı Solmaz, Milletvekili Tahtasız ve beraberindekiler, muhtarların köyleri ile ilgili sorunlarını dinleyerek Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu sorunların giderilmesi için ve muhtarların isteklerinin takipçisi olmaya devam edeceklerinin sözünü verdi.

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, katılımları “Her derdin var bir çaresi, onun adı da Cumhuriyet Halk Partisi” ifadesini kullandı.

Solmaz ve Tahtasız, katılımlarından dolayı tüm muhtarlara teşekkür etti.