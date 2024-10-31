Cumhuriyet Halk Partisi Çorum örgütü Cumhuriyet’in ilan edilişinin 101’nci yılını Yıldızpark’ta düzenlenen balo ile kutladı.

İl Başkanı, ilçe başkanları, belediye başkanları, kadın kolları, gençlik kolları ve çok sayıda üyenin katılımıyla gerçekleştirilen Cumhuriyet Balosu’na Çorum’u Meclis’te temsil eden CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da katıldı.

Büyük bir coşkuyla gerçekleşen baloda söz alan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “Bazıları bugün geldikleri konumları, makamları Cumhuriyet’e borçlu olduklarını unutup, Cumhuriyet ve kazanımlarını hazmedemeyenleri gördük, görüyoruz. Hemen her Cumhuriyet bayramında hastalananları, kulağı ağrıyanları gördük. Cumhuriyet derken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anarken yutkunanları dua ederken unutanları gördük. Kurucumuz Atatürk’ün kurduğu partinin mensupları olarak bizler hiç susmadık. Hiç yutkunmadık. Avazımız çıktığı kadar Cumhuriyet dedik. Demokrasi dedik, Eşitlik dedik, Bağımsızlık dedik, Özgürlük dedik” diye konuştu.

Bu iktidar döneminde pek çok olumsuzlukla karşılaştıklarını vurgulayan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

“Bu dönemde Cumhuriyet’in en önemli kazanımı demokrasiye Anayasaya darbe vuranları gördük. Yargıya talimat verenleri, Türk ordusunun yürekli subaylarını lağvedenleri gördük. Eşitlik hakkının ihlal edildiğini gördük. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya devletlerinden önce Türk kadınına verdiği hakların kadınların elinden birer ikişer alındığını, kadınlar için evde otursun çocuk baksın denildiğini gördük. Atatürk ilke ve inkılaplarının unutturulmaya çalışıldığını, yazlık- kışlık saraylar yapıldığını, millet egemenliğinin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin etkisizleştirilmek istendiğini gördük. Büyük bir inanç ve kararlılıkla söylüyorum ki; Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı gerçek vatanseverlerin, gerçek demokratların iktidarında kutlanacaktır. Hep birlikte başaracağız. Bu duygu ve inançla 101. yaşını kutladığımız Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve terörle mücadelede şehit olan kahramanlarımızı rahmetle anıyorum. Gazilerimize minnetlerimi sunuyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün iki büyük eserine sahip çıkacağız. Doğum günün kutlu olsun Türkiye. Yaşasın tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi. İlelebet Cumhuriyet. İlelebet Cumhuriyet Halk Partisi.”