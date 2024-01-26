Cumhuriyet Halk Partisi'nin Çorum için belediye başkan adayı Mimar Hasan Levent Çöphüseyinoğlu oldu.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Parti Meclisi'nin aldığı karar ile Hasan Levent Çöphüseyinoğlu'nun belediye başkan adayı olduğunu duyurdu.

Tahtasız ayrıca Mecitözü Belediye Başkan adayının mevcut başkan Veli Aylar, Sungurlu Belediye Başkan adayının Müslüme Salo ve Düvenci Belediye Başkan adayının Hüseyin Türk olduğunu açıkladı.

CHP Çorum Belediye Başkan Adayı Hasan Levent Çöphüseyinoğlu, daha önceki yıllarda CHP’nin Belediye Meclis Üyeliğini yapmış, 2023 Milletvekilliği Genel Seçimlerinde ise aday adayı olmuştu.

Mimarlar Odası’nın Çorum İl Temsilciliğini de yapan Çöphüseyinoğlu, ayrıca Çorum Ticaret ve Sanayi Odası yönetiminde görev almış ve Oda Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmişti.