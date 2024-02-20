Cumhuriyet Halk Partisi’nde 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesi Çorum Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi aday listesi belli oldu.
CHP’nin Belediye Meclisi Aday Listesi, Seçim Kurulu’na teslim edildi.
Kontenjan ve adayların listesi şu şekilde:
KONTENJAN:
1-Fikret Tepençelik
2-Selçuk Köse
3-Ogün Meroğlu
4-Hasan Demiran
BELEDİYE MECLİSİ ÜYESİ ADAYLARI:
1-Aslan Kaya
2-Tuncay Yılmaz
3-Nazik Bulut
4-Onur Topkül
5-Ümit Kuyu
6-Ozan Gazel
7-Didem Tokgöz
8-Doğan Öksüz
9-Ümit Gökay
10-Erdem Erol
11-Ezgi Eşmen Akkaya Tüfekçi
12-Müslüm Acar
13-Sedat Genç
14-Erkan Özbal
15-Meftun Karatepe
16-İlhami Türksal
17-Şentürk Gülnaz
18-Mehmet Rüştü Çağlar
19-Yaşar Çetintaş
20-Arif Can Akbal
İL GENEL MECLİSİ ADAYLARI:
1-Veli Uysal
2-Ümit Er
3-Yusuf Sapancı
4-Ömer Bolat
5-Güngör Atak
6-Zafer Kalem
7-Hasan Kızıltepe