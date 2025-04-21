Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çimento arazisi ile ilgili devam eden dava sürecinde 1 davanın reddedildiğini, diğerinde ise kararın çıkmasını beklediklerini bildirdi.

AK Parti Genel Merkezi tarafından başlatılan “Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor” buluşmaları kapsamında Bedesten’de düzenlenen toplantıda konuşan Aşgın, çimento arazisi ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

Aşgın, “Çimento arazisini aldık. Burayı istişarelerle yapalım dedik. Ancak CHP Belediye Meclis üyeleri mahkemeye verdi. Bugün bir müjde aldık. Açılan dava mahkeme tarafından reddedildi. Sadece 1 dava kaldı onun da kısa süre içerisinde bitmesini bekliyoruz. Mahkeme kararının çıkmasının ardından burada hemen çalışmalara başlayacağız” ifadelerini kullandı.