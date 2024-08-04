Cumhuriyet Halk Partisi İl Teşkilatı, İl Özel İdaresi bünyesinde çalıştırılmak üzere işe alınan 57 kişinin torpille alındığını iddia ederek, basın toplantısı düzenledi.

Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleşen basın toplantısına CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Başkanı Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, İl Genel Meclisi üyeleri ve partililer katıldı.

Basın açıklamasında konuşma yapan CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, İl Özel İdaresi’ndeki işe alımlarda CHP’ye kontenjan ayrıldığı yönündeki iddialara da karşı çıkarak, böyle bir durumun olmadığını, kontenjan veya herhangi bir talepte bulunmadıklarını, varsa bir bilgi ve belge bunların da ortaya çıkarılmasını istediklerini söyledi.

İşe alımlarca CHP’ye bir kontenjan ayrıldığına dair asılsız dedikodular yayılmaya başlandığını belirten Solmaz, “Bu tür iddialar asılsızdır, kabul edilemez. Yavuz hırsız ev sahibini bastırmaya çalışmasın. CHP’nin herhangi bir kontenjan talebi olmadı, kontenjan ayrılması söz konusu değil. Varsa böyle bir bilgi ve belgeleri onların da açığa çıkarılmasını bekliyoruz” dedi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da 57 kişilik iş için 1837 başvuru yapıldığını hatırlatarak, AK Parti İl Başkanlığı’nda çaycı olarak çalışan kişinin Vidanjör Yardımcısı, yine AK Parti İl Başkanı’nın şoförünün de Pick-Up şoförü olarak İl Özel İdaresi’nde işe alındığı söyledi.

Alımların noter huzurunda kurayla yapılması için daha önce çağrıda bulunduklarını ifade eden Tahtasız, “Ancak Valilik bu çağrılarımıza kulak tıkadı. Daha önce tarafımıza ulaşan torpil iddiaları işe alımların sonuçlanmasıyla birlikte tescillendi. Çorum Valisi Sayın Zülkif Dağlı’ya ve İl Özel İdaresi Müdürü Recep Çıplak’a bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Bu torpilli işe alımları iptal edin geriye kalan 1780 kişinin kul hakkına girmeyin” diye konuştu.