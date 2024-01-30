CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Çorum'da yaklaşık 4 yıl görev yapan tanıdık bir isim oldu.

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, Çorum'da 4 yıl pratisyen hekim olarak görev yapmıştı.

CEMİL TUGAY KİMDİR?

Cemil Tugay, öğretmen bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak 1967 yılında babasının mecburi hizmeti sırasında Van’da dünyaya geldi.

İzmir İnönü Lisesi’nin ortaokul bölümünden 1980 yılında, lise bölümünden ise 1983 yılında mezun oldu.

1989 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Çorum ve Tire’de 4 yıl pratisyen hekimlik yaptı.