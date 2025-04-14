Cumhuriyet Halk Partisi’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” sloganıyla başlattığı miting serisinin ilk durağı Samsun oldu.

Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitinge Çorum’dan yoğun katılım sağlandı. CHP Çorum İl Örgütü, 8 otobüs ve çok sayıda özel araçla bölgeye çıkarma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in meydanı dolduran vatandaşlara hitap ettiği mitingde partinin Cumhurbaşkanı Adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na özgülük istendi, seçim sandığının bir an önce halkın önüne getirilmesi çağrısı yapıldı.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz da mitinge katılarak İmamoğlu için özgürlük istedi.