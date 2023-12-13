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Ahlatcı Çorum FK ile 2. ligde şampiyon olarak 1. lige yükselten Teknik Direktör Tahsin Tam Transfer Merkezinin sorularını yanıtladı. Tam mucizeyi bir şampiyonluk kazandıkları ve Çorum tarihine geçtiklerini belirterek ayrılık kararını kendisinin verdiğini Oğuzhan Yalçın’ın arkasında durduğunu söyledi. Türkiyenin alışık olmadığı bir uygulama ile çiçeklerle uğurlandığını belirten Tam Çorum FK taraftarının kendilerine büyük destek verdiğini söyledi.

Tam röportajında sorular ve verdikleri cevaplar şöyle:

‘Geçen sezondan şampiyonluktan bahsedelim’

Evet Çorum FK ile muazzam bir şampiyonluk yaşadık. Ben geldiğim zaman gardı düşmüş ve play-off savaşı verecek bir takım vardı.Sonrasında inanılmaz bir grafik sergiledik. Takıma geldiğimde üs üste dört galibiyet alarak başladık ve bir anda şampiyonluk adayı haline geldik. Ligin ikinci yarısında ise takıma iyi takviyeler yaparak forse ettik ve ligin ikinci yarısını namağlup bitirerek muhteşelm bir şampiyonluğa imza attık.

‘Çorum FK taraftarı’

Geçen sezon bize inanılmaz destek verdiler. Şehirde muhteşem bir aile ortamı vardı. Başkan Oğuzhan Yalçın, yönetim kurulu tesis çalışanları futbolcular ve taraftarlar. Gerçekten bizi çok rahatlattılar ve sonunda karşılığını da aldılar. Sadece onlar değil hepimiz aldık. Tabi Oğuzhan Yalçın’ın bu sürede yaptığı hamleleri de es geçmemek lazım,

‘Çorum FK’dan neden ayrıldınız?’

Sezona aslında çok iyi bir başlangıç yaptık 6 maçta 4 galibiyet aldık ve 12 puandayız. Sonrasında bir enerji kaybı oldu. Aslında ayrılmayı ben istedim. Oğuzhan başkan arkamda durdu. Ama ben kan değişikliğinin daha iyi olacağını düşündüm ve takımın önünü açmak istedim.

‘Ayrılırken çiçekler uğurlandınız’

Tabi güzel bir duygu. O şehirde her ne olursa olsun ben futbolcular şampiyonluk yaşadık ve bu her zaman hatırlanacaktır. Çünki yıllar sonra zoru başardık diyebiliriz. Bu sebeple herkes tarafından sevilmek güzel bir duygu. Bir de çok alışık olmadığımız şekilde çiçeklerle uğurlanmak genelde Türk futbolunda olan şeyler değil. Yeri gelmişken herkese buradan teker teker teşekkür ederim.

‘Puan ortalaması çok yüksek bir isimsiniz’

Bodumspor’da başlayan teknik adamlık kariyerim aslında çok iyi bir puan ortalamı ile başladı. Orada da gardı düşmüş bir bir takım ve ve o sezon çok iyi bir yükseliş göstererek play-off’u kaçırmıştık. Sonrasında Karacabey dönemi yine 2.27 puan ortalaması yakaladık ve finalde kaybettik. Bursaspor’la çok iyi bir grafiğimiz olmadı ama o da Bursaspor’un durumuyla alakalı. Çorum FK ile zaten muhteşem bir şampiyonluk bu sebeple saha sonuçlarının güzel gelmesiyle tabi çok yüksek bir puan ortalamamız var.