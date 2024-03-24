Saadet Partisi Çorum Belediye Başkan Adayı Faruk Cıdık, göreve seçilmesi hâlinde, imarlı bağ parsellerinin altyapı eksikliklerini en kısa sürede tamamlayacaklarını söyledi.

31 Mart Yerel Seçimleri kapsamda esnaf ziyaretlerini sürdüren Faruk Cıdık, çarpık bağ yapılaşmasının önüne geçilerek yatay mimarînin özendirileceğini ifade etti.

Çorum'un, Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer aldığını da hatırlatan Cıdık, "En kısa sürede deprem toplanma alanlarını belirleyip, bu alanları kanalizasyon, su, elektrik ve mutfak altyapılarıyla birlikte olası bir deprem sonrasına hazır hâle getireceğiz." dedi.