Emek Partisi(EMEP) Merkez İl Genel Meclisi Üyesi Adayı Hıdır Aygün ile Muharrem Özünel ve Ortaköy İl Genel Meclisi Üyesi Adayı Müslüm Çevik gazetemizi ziyaret etti.

Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın ile görüşen heyet, seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi.

2 İLÇE HARİÇ TÜM İLÇEDE ADAY GÖSTERDİLER

Laçin ve Bayat haricinde tüm ilçelerde İl Genel Meclisi Üyesi adayı çıkardıklarını belirten EMEP’li adaylar, kahvehaneleri ve evleri gezdiklerini, işçilerle bir araya geldiklerini söylediler.

‘HERKESİ EŞİT GÖRÜYORUZ’

Vatandaştan olumlu tepki aldıklarını belirten EMEP’liler, bütün vatandaşları ayırdım yapmadan eşit olarak gördüklerini ifade ettiler.