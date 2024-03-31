Saadet Partisi Çorum Belediye Başkan Adayı Faruk Cıdık, oyunu eşi Şaziye Cıdık ve oğlu Efe ile birlikte Fatih Anadolu Lisesi’ndeki 1234 nolu sandıkta kullandı.

Seçim sonuçlarının Çorum'a ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Faruk Cıdık, henüz sandığa gitmemiş seçmenlerin de oy vererek yurttaşlık görevlerini yerine getirmelerini istedi.

Oy verme işleminden sonra diğer sınıfları da ziyaret eden Cıdık, sandık görevlilerine kolaylıklar diledi.

Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı Faruk Cıdık, seçim kampanyası boyunca kendisine ve partisine yakın ilgi gösteren tüm Çorum halkına bir kez daha teşekkür etti.