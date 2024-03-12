Saadet Partisi Çorum Belediye Başkan Adayı Faruk Cıdık, 31 Mart'ta göreve seçilmesi hâlinde, âdil ve merhametli bir yönetim sözü verdi.

"Başka bir Çorum mümkün" sloganıyla seçim çalışmalarına devam eden Faruk Cıdık, yaptığı esnaf ziyaretlerinde, "Özlenen Millî Görüş Belediyeciliği'ni inşallah Saadet Partimiz ile gerçekleştireceğiz. Halkımıza, adalet ve merhameti merkeze alacağımız bir yönetimin sözünü veriyoruz." dedi.

Öte yandan İstiklâl Marşı'nın Kabulünün 103. yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan Saadet'li Faruk Cıdık, "İşgal ve sömürü altındaki tüm milletlere bağımsızlık umudu olması dileğiyle; bağımsızlık tutkumuzun mısralara döküldüğü İstiklal Marşı’mızın kabulünün 103. yıldönümü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.