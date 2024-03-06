Saadet Partisi Çorum Belediye Başkan Adayı Faruk Cıdık, Türk Kızılay Çorum Şubesi Başkanı Mustafa Bilgin ve Kızılay İl Müdürü Tuğrul Yıldırım'a nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Cıdık'a ziyarette, SP Genel İdare Kurulu Üyesi Ahmet Bölükbaş ve İl Teşkilat Yöneticileri de eşlik ettiler.

Ziyaretin ardından ise SP Adayı Cıdık ve beraberindeki parti mensupları, Gazi Caddesi'ndeki Kızılay Kan Merkezi’ne geçerek kan bağışında bulundular.

Kan bağışının önemine dikkat çeken SP Belediye Başkan Adayı Faruk Cıdık, "Kan, sadece acil durumlarda değil her zaman çok önemli bir ihtiyaçtır. Kızılay'ın stoklarında sıkıntı yaşanmaması için toplum olarak kan bağışını düzenli bir alışkanlık hâline getirmeliyiz. Biz de bu bağlamda toplumsal bir farkındalık oluşturmak için kan bağışında bulunduk. Sevgili hemşehrilerimizi de kan bağışı yapmaya davet ediyoruz." dedi.