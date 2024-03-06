Saadet Partisi Çorum Belediye Başkan Adayı Faruk Cıdık, 31 Mart'ta göreve gelmesi hâlinde, katılımcı ve şeffaf bir belediyecilik anlayışını esas alacaklarını söyledi.

SP Adayı Cıdık, seçim çalışmalarına Bağcılar semtinde devam etti.

Bölge halkının taleplerini dinleyen ve Millî Görüş Belediyeciliği'nin ilkelerini anlatan Cıdık, vatandaşlardan destek istedi.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan tarafından temelleri atılan Millî Görüş'ün, tek ve gerçek temsilcisinin Saadet Partisi olduğunu vurgulayan Cıdık; "Bu çerçevede güzel şehrimizi yönetirken, tam katılımcı ve tam şeffaf bir belediyecilik anlayışını temel ilke edineceğiz." dedi.

İstişare ve toplumsal uzlaşıyı öne çıkaran bir yönetim sergileyeceklerinin altını çizen Cıdık, "Kapalı kapılar ardında, halktan uzak bir yönetim anlayışına kesinlikle prim vermeyeceğiz. Tüm karar alma süreçlerini vatandaşlarımızla paylaşmaya, onların görüş ve önerilerini her zaman dikkate almaya büyük özen göstereceğiz. Halkımızla iç içe ve onların katkılarıyla şekillenen, her adımı net ve açık olan bir belediyecilik anlayışını hayata geçireceğiz. Saadet Partisi olarak şehrimizi sizlerle birlikte en güzel şekilde yönetmenin sözünü veriyoruz." diye konuştu.