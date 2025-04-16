Zirai don olaylarından etkilenen illerin milletvekilleriyle birlikte Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı başkanlığında Tarım Bakanlığı’nda önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyon Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı da katıldı.

Toplantıda, başta Çorum olmak üzere don olayından etkilenen tüm illerde üretimin sürdürülebilirliği, çiftçilerin desteklenmesi ve oluşan mağduriyetlerin giderilmesine yönelik atılacak adımlar ele alındı.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Milletvekili Yusuf Ahlatcı, “Tarım Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı ile bir araya gelerek, don olayından etkilenen üreticilerimizin durumunu kapsamlı şekilde değerlendirdik. Çorum’umuz başta olmak üzere etkilenen tüm illerde çiftçimizin üretime devam edebilmesi, mağduriyetlerin giderilmesi ve gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması konusunda çalışmalar başlatıldı” dedi.

Milletvekili Ahlatcı, sürecin yakından takip edildiğini vurgulayarak, “Çiftçimiz müsterih olsun. Devletimiz tüm imkânlarıyla sahada. Üreticimizin yanındayız. Tarım Bakanlığımız ve hükümetimiz, yaşanan don olayına karşı hızlıca harekete geçmiş, gerekli çalışmalara başlamıştır” ifadelerini kullandı.

