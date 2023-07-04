Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, Ticaret Borsası’nda dünki arpa satış fiyatına tepki gösterdi.

Ticaret Borsası’nda yapılan arpa satışlarını takip eden Adem Özdemir burada çiftçilere seslenerek, sıkıntısı olmayan çiftçilerin arpalarını Ticaret Borsası’nda satmamalarını istedi.

Çiftçilere TMO’nun arpa alımına başladığını dile getiren Özdemir, gece saatlerinde randevu sisteminin devreye girdiğini belirterek, randevu verilmeye başlandığını söyledi.

Geçen sene arpa alım fiyatının 5.600 TL iken bugün arpa alım açılışının 4.100 TL’den başlamasına tepki gösteren Özdemir, Çorum Ticaret Borsası’nda alım yapan esnafa “el vicdan” diyerek tepkisini dile getirdi.

Kısa süreli TMO’da yaşanan sıkıntının fırsata çevrildiğini iddia eden Özdemir, çiftçinin ürününün öldü fiyatına alındığını belirtti.

Bir hafta boyunca TMO’nun arpa alımlarında sıkıntı yaşanmayacağını açıklayan Özdemir, Ziraat Odası’nın her zaman çiftçinin yanında olduğunu ifade etti.

Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat ise, kimse kimsenin malının zorla alınmadığını dile getirdi. (Haber Merkezi)