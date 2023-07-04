FATİH BATTAR

İl Genel Meclisi Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Kemal Özünal, bugünkü meclisi oturumunda Çorum'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı ile ilgili meclis üyelerine bilgi verdi.

2023 yılında Çorum'da 41 kişinin KKKA teşhisiyle hastaneye başvurduğunu, bunlardan 22 kişinin hastanede tedavi altına alındığını ifade eden Özönal, 2 kişinin ise hayatını kaybettiğini açıkladı.

ÜCRETSİZ KENE İLACI DAĞITIMI YAPILDI

Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalığına neden olan kene zararlısı ile mücadele kapsamında riskli bölgede yer alan ilimizde Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen riskli köylerde bakanlık tarafından büyükbaş hayvan yetiştiricilerine ücretsiz kene ilacı dağıtımı yapıldığını belirten Özönal; "2023 yılı için büyükbaş hayvanlara uygulanmak üzere 5334 adet (0,5 lt) ektoparaziterilaç üçer uygulama olacak şekilde kene ısırması görülen köylerdeki yetiştiricilere dağıtımı yapılmıştır. Keneler İnsanlardan ve hayvanlardan kan emer ve kan emerken de virüsleri bulaştırırlar. Keneler hayvanlarda Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olmazlar. ancak kene felci, terleme hastalığı, anemi ve myasis gibi başka hastalıklara neden olurlar. Bu hastalık özellikle Orta Anadolu ile Orta ve Batı Karadeniz bölgelerinde görünmektedir. İlimizin bu bölgeler içerisinde olması ve dağlık bir coğrafyaya sahip olması da ilimizde kene ile mücadelenin önemini artırmaktadır. Kenelerin birçok çeşidi vardır. Her kene KKK Ateşi hastalığına neden olmaz. Ancak hangi kenenin hastalık yapip yapmadığı anlaşılamayacağından tüm kenelere karşı aynı önlemler alınmalıdır. Kene mücadelesinde hayvanlar için en uygun ilaç bu tür sırttan dökmeli ilaçlardır. Çünkü bu tür ilaçların çoğunluğu süte geçmez ve gebeliğe etkisi yoktur. Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı yüksek ölüm oranına sahip olup mevsim itibari ile risk yüksek boyutta seyretmektedir."

