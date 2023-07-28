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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin imzasıyla MHP Çorum İl Başkanlığı’na getirilen Mehmet İhsan Çıplak, parti binasında düzenlenen devir-teslim töreninde yaptığı konuşmada; ‘Çıktığımız yol hak ve hakikat yoludur. Devletimizin bekası için Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği, vatanımız ve milletimiz için yapılacak çalışma neyse bizler o çalışmaları en iyi şekilde yapmak için var olacağız.” dedi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanlığı’nda devir teslim töreni düzenlendi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla görevinden istifa eden Agah Karapıçak’ın yerine il başkanlığına Mehmet İhsan Çıplak getirilmesinin ardından partide devir-teslim töreni gerçekleştirildi.

İl Başkanlığı’nda düzenlenen basın açıklamalı devir-teslim törenine Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, ilçe başkanları ve parti üyeleri katıldı.

Devir teslim töreninde konuşan Agah Karapıçak; “Böylesine kutsal bir davayı savunan, muhafaza eden ve günümüze kadar yaşatan tüm ülkü şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Türk milliyetçiliği fikriyatını siyasi zemine oturtarak ülkemizin en karanlık günlerine günel gibi doğan, her türlü saldırılara bir Bozkurt gibi gerilerek Türk dünyasına Başbuğ olan kurucu genel başkanımızı Alparslan Başbuğ’u saygı, rahmet ve hürmetle yad ediyorum. Yaklaşık 4 yıl Çorum il başkanlığı görevinin yürütmüş olmanın onurunu ve gururunu son nefesime kadar yaşayacağım. Bizi bu kutsal göreve layık gören başta sayın genel başkanımız, liderimiz Devlet Bahçeli olmak üzere, genel merkez parti yöneticilerimize de saygı, hürmet ve şükran sunuyorum. Bilgeliyle Türkiye siyasetine yön veren liderimiz Devlet Bahçeli’nin çizdiği sınır ve işaretler doğrultusundan asla saptamadan, parti politikalarımızı aziz hemşehrilerimizle paylaştık. Yaklaşık 4 yıl boyunca samimiyetle çalışarak, partimiz ve davamıza leke getirmeden benimle sahada emek vermiş olan tüm il yöneticilerimize, ilçe başkanlarımıza, ilçe belediye başkanlarımıza, ülkü ocakları başkanımıza, sendika ve vakıf yöneticilerimize teşekkür ediyorum.” dedi

MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ise MHP mensupları olarak Türkiye’nin çetin bir dönemden geçtiğinin farkında olduklarını belirterek, “Ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeler bize bugün her zamankinden daha azimli ve davamıza daha bağlı olmamızı zorunlu kılmaktadır. Yeni oluşturacak olduğumuz il yönetimimizle gece uyumadan, gündüz yorulmadan bayrağı hep ileri taşıyıp cennet mekân başbuğumuz Alparslan Türkeş’in yolunda, bilge liderimiz Devlet Bahçeli'nin izinde üstün gayretlerimizle çalışacağız. Önümüzdeki yerel seçimlerin öncesinde ve sonrasında Çorum için atılacak her güzel adımın ve gayretin içerisinde olacağız. Çıktığımız yol hak ve hakikat yoludur. Devletimizin bekası için Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği, vatanımız ve milletimiz için yapılacak çalışma neyse bizler o çalışmaların en iyi şekilde yapmak için var olacağız. Lider, teşkilat, doktrin esasından şaşmadan, ülkücü vakarına leke düşürmeden, samimi davasını yaşayan bütün gönüldaşlarımıza hem teşkilatımızın hem de gönlümüzün kapısı ardına kadar açıktır” diye konuştu.

“Ülkücü ülkücünün öz kardeşidir” ile gönül seferberliği başlattıklarını ifade eden İhsan Çıplak, “Bu seferberlik ile küskünlükleri, kırgınlıkları bir kenara atarak bütün gönüldaşlarımızı bir olmaya davet ediyoruz. İnanıyoruz ki; bir ve beraber olursak ülkücü hareketin aşamayacağı hiçbir engel kalmayacaktır. İl Başkanlığı görevi ile şahsımı onurlandıran Türkmen Beyimiz, bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’ye şükranlarımı arz ediyorum. Bu süreçte desteklerini bizden esirgemeyen Teşkilat İşlerinden Sorumlu sayın Edip Semih Yalçın beyefendiye, kıymetli ağabeyimiz Milletvekilimiz Vahit Kayrıcı’ya teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.