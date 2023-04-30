‘Sağlıkta ve hizmette en iyisi’ anlayışını benimseyen Özel Elitpark Hastanesi, Cildiye (Dermatoloji) kadrosuna Dr. Mehmet Ali Bozok’u katarak daha da güçlendirdi.

Cilt mantar hastalıkları, ergenlik sivilceleri (akne), sedef hastalığı, her türlü egzamalar, cilt enfeksiyon hastalıkları, cilt alerjileri (ürtiker) tanı ve tedavilerinde uzman olan Dr. Mehmet Ali Bozok, “Özel Elitpark Hastanesi olarak tüm cilt sorunlarınızda yanınızdayız.” dedi.

DR. MEHMET ALİ BOZOK KİMDİR?

1968 yılında Kayseri’de doğdu. 1992 yılında Erciyes Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1997 yılında İzmir Ege Üniversitesi’nde ihtisas yaptı. Görev yaptığı hastaneler: Uşak Devlet Hastanesi, Uşak Özel Öztan Hastanesi, Kütahya ParkHayat Hastanesi, Nazilli Referans Hastanesi. Bozok, evli ve 2 çocuk babası. (Haber Merkezi)