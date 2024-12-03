Konya​'da CİMER'e talebini bildiren vatandaşın sözleri herkesi şaşırttı. Kendisi yerine kayınpederi ya da babasının bedelli askerlik​ yapmasını talep eden vatandaş​ bu ilginç isteğini CİMER'e yazdı. 

"BENİM YERİME ASKERLİK YAPMAYA RAZILAR"

Bedelli için başvuruda bulunan vatandaş CİMER’e şunları yazdı:

Şehit Eren Kızıldağ'ın vasiyeti yürekleri dağladı! Şehit Eren Kızıldağ'ın vasiyeti yürekleri dağladı!

“14 Aralık'ta bedelli askerlik görevi için Amasya​'ya askere gideceğim. Lakin evli 2 çocuklu ve kendi işimi yapmaktayım. Evlilik ve iş hayatımın aksamaması için, kayınpederim ve öz babam benim yerime askerlik yapmaya razıdırlar. Eğer mümkünatı var ise değerlendirilmesini talep ederim.”

CİMER'e gelen ilginç bedelli askerlik talebi herkesi şoke etti! 'Kayınpederim ve öz babam...' - 1. Resim

Kaynak: www.tgrthaber.com