Konya'da CİMER'e talebini bildiren vatandaşın sözleri herkesi şaşırttı. Kendisi yerine kayınpederi ya da babasının bedelli askerlik yapmasını talep eden vatandaş bu ilginç isteğini CİMER'e yazdı.
"BENİM YERİME ASKERLİK YAPMAYA RAZILAR"
Bedelli için başvuruda bulunan vatandaş CİMER’e şunları yazdı:
“14 Aralık'ta bedelli askerlik görevi için Amasya'ya askere gideceğim. Lakin evli 2 çocuklu ve kendi işimi yapmaktayım. Evlilik ve iş hayatımın aksamaması için, kayınpederim ve öz babam benim yerime askerlik yapmaya razıdırlar. Eğer mümkünatı var ise değerlendirilmesini talep ederim.”
Kaynak: www.tgrthaber.com