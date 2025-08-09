Boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan ve ağır yaralanan, daha sonra kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybeden TBMM çalışanı Saliha Akkaş, son yolculuğuna uğurlandı.

Çorum’un Mecitözü İlçesi Elvançelebi Köyü nüfusuna kayıtlı olup Ankara’da ikamet eden Salih Akkaş, boşanma aşamasında olduğu ve uzaklaştırma kararı alan eşi Saliha Akkaş’ı kesici ve delici aletle onlarca yerinden yaralamış ve daha sonra evinde iple kendini asmak suretiyle hayatına son verdi.

Hastanede yoğun bakıma alınan Saliha Akkaş, kurtarılamadı. Üzücü olay Ankara - Çankaya'da yaşandı. Saliha Akkaş’ın cansız bedeni memleketi Bingöl’de toprağa verildi.

TBMM’DE ANILDI

Ankara’da boşanma aşamasındaki eşi tarafından katledilen TBMM personeli Saliha Akkaş Meclis’te anıldı. Çalışma arkadaşları ve bazı milletvekilleri Akkaş için sessiz oturma eylemi gerçekleştirdi.

Akkaş için Meclis’te anma programı düzenlendi. Çalışma arkadaşları ve bazı milletvekilleri Akkaş için Halkla İlişkiler Binası önündeki merdivenlerde bir dakikalık sessiz oturma eylemi gerçekleştirdi.

TBMM’DEN AÇIKLAMA

TBMM’den yapılan açıklamada: “TBMM Destek Hizmetleri Başkanlığı personelimiz Saliha Akkaş’ın eşi tarafından vahşice katledilmesinden derin bir üzüntü duymaktayız. Kıymetli arkadaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve TBMM çalışanlarına başsağlığı dileriz. Mekânı cennet olsun” denildi.