FIFA Disiplin Komitesi, Trendyol 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Adana Demirspor Kulübüne 1 dosyadan toplam 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır." denildi.

BU SENE 5 TAKIM DÜŞEECEK

1.Lig'de bu sezon tarihte ilk defa 5 takım birden düşecek.

Bu kapsamda puan silme cezası alması ve kulübün mali olarak zor günler geçirmesi nedeniyle Adana Demirspor için sezonun çok zor geçmesi bekleniyor.