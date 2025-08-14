Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Saray Mahallesi Türker Çıkmazı Sokak'ta yer alan bir apartmanın 1'inci katında saat 15.30 sıralarında kan donduran bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre 3 ay önce emlakçıdan ev kiralayan 2 kişi beraber yaşamaya başladı.

EV ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ, EMLAKÇIYA İTİRAF ETTİ

M.U. (21) isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle birlikte yaşadığı erkek arkadaşını başından tabancayla vurarak öldürdü. İddiaya göre M.U., kiraladıkları evin emlakçısını arayarak, "Tuttuğum evde cinayet işledim" dedi. Emlakçı durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi.

CESEDİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatırken, şahsın cansız bedeni Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. Öldürülen şahsın kimliği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin Abdulcebbar Yıldız'a (28) ait olduğu tespit edildi.

KALACAK YER SORDUĞU BEKÇİLER YAKALADI

Olay yerinden kaçan M.U., gece saatlerinde Gümüşhane'de yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane'ye kaçan ve kendilerine kalacak yer soran şahsın hareketlerinden şüphelenen çarşı ve mahalle bekçileri, kimlik kontrolü sırasında M.U.'nun cinayet şüphelisi olduğunu tespit ederek polis ekipleriyle yaptıkları operasyonda şahsı bir erkek yurdunda yakaladı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.