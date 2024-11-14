Çorum İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarmanın Dedektifleri JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlıkları aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

1 Ekim- 12 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan toplam 166 kişi yakalandılar.

Bunlardan, “Çocuğu Kasten Öldürmek” suçundan 1.5 yıldır aranan ve 27 yıl 2 ay 7 gün kesinleşmiş cezası bulunan bir şahıs Çorum İl Merkezi Hayvan Pazarında ticaret yaptığı esnada, “Birden Fazla Kişi Tarafından Geceleyin Silahlı Yağma” suçundan 1.5 yıldır aranan ve 13 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs Çorum Merkezde saklandığı evin banyosunda, “Vergi Usul Kanununa Muhalefet” suçundan 11 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs Laçin ilçesinde saklandığı evde, “İnsan Ticareti Yapma” suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs Eskiekin köyünde saklandığı bağ evinde, “Basit Cinsel Saldırı” suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs Çorum İl Merkezinde saklandığı evde, “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma ve Sağlama” suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs Çorum İl Merkezinde saklandığı evde yakalandılar.

Yakalanan şahıslar adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildiler.

