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Şehit Öğretmen Fatih Tekin Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Recep Turhan, Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları ve Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret ederek, Oda Başkanı Necmettin Uzun ile yeni eğitim-öğretim yılında neler yapabilecekleri konusunda istişarelerde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çorum sanayisinin en büyük eksiğinin çırak olduğunu ifade eden Oda Başkanı Necmettin Uzun, çırak yetiştirilmesi konusunda Şehit Öğretmen Fatih Tekin Mesleki Eğitim Merkezi’ne büyük işler düştüğünü söyledi.

Ayrıca merkezde çırak, kalfa ve ustaların Ahi Evran kültürü ile yetiştirilmesinin kendilerini ayrıca memnun ettiğini belirten Uzun, yeni eğitim-öğretim döneminde Şehit Öğretmen Fatih Tekin Mesleki Eğitim Merkezi idareci, öğretmen ve öğrencilerine başarılar diledi.

Merkez Müdürü Recep Turhan ise, okullarının kapasitesinin yeterli olduğunu, gerekirse kapasite artışına gidebileceklerini belirterek, Birlik ve Oda olarak her zaman yanlarında olan ÇESOB Başkanı Recep Gür ve Oda Başkanı Necmettin Uzun’a teşekkür etti.

Ziyarette Oda Genel Sekreteri Gül Güvercin de hazır bulundu.