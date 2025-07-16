Anne, bebek ve çocuk mağazacılığı sektöründe öncü firma olan Civil, yaz sezonuna özel büyük indirim kampanyası başlattı.

2013 yılından beri Yeniyol Mahallesi Hamam Sokak numara 20 (Eski Belediye Taş bina arkası) adresinde Çorum halkına hizmet veren Civil Mağazası, seçili ürünlerde yüzde 50'ye varan indirim+ '4 Al 3 Öde' kampanyası başlattı.

Enflasyona rağmen sezonluk ürünlerden Çorum halkının yararlanması için böyle bir kampanya başlattıklarını belirten Civil Çorum Şube Müdürü Mehmet Fatih Atmaca, kampanyanın yaz sezonu bitene kadar devam edeceğini söyledi.

Atmaca, Civil reyonlarında yenidoğan elbiseleri, anne ve çocuk ile 14 yaşına kadar ihtiyacı olacak olan tüm tekstil, beslenme gereçleri ve taşıma gruplarını kapsayan geniş ürün yelpazesinde kampanya olduğunu ifade etti.

YAZ ENERJİSİ CİVİL'DE!

Ailelerin en çok tercih ettiği çocuk giyim mağazası Civil olarak, yaz enerjisinin Civil'de yaşanacağını belirten Atmaca, seçili ürünlerde 4 al 3 öde fırsatı sunduklarını belirtti.

HEM ŞIK HEM AVATANJLI

Hem şık hem avantajlı kombinler için çocukları ve aileleri Civil'e davet eden Atmaca, yaz boyunca Civil'e uğramayan pişman olmayacağını ifade ederek; "Sezon sonunu beklemeden seçili ürün gruplarında yüzde 30, yüzde 40 ve yüzde 50'ye varan indirim kampanyası başlattık. Üstelik sadece indirimlerle kalmıyoruz; seçili ürünlerde '4 al, 3 öde' ve '3 al 2 öde' gibi ekstra kampanya fırsatı ile ailelerimizin bütçesine gerçek anlamda katkı sunuyoruz. Kaliteli ürünlerimizi uygun fiyata sunmaya devam ediyoruz. Ürünlerimizi ve fiyatlarımızı yakından görmek isteyen herkesi eski Belediye Binası arkasındaki mağazamıza bekliyoruz." dedi