Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Atletizm İl Temsilciliği tarafından geleneksel olarak düzenlenen 5 Temmuz Şehitleri Anma Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü Demokrasi Koşusu yapıldı.

İtfaiye Parkında düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü Demokrasi Koşusunda altı kategoride yapılması gerekirken katılım olmadığı için gençler ve büyüklerde yarışma olmadı. Küçükler, Yıldızlar ve Veteranlar kategorilerinde yapılan koşulara 45 sporcu katıldı.

Yapılan koşular sonunda kategorilerinde dereceye giden sporcular şöyle: 1000 metre Küçük Bayanlarda Nisa Kabaklı birinci Zehranur Şengül ikinci.

1000 metre küçük erkeklerde Emir EfeYanar birinci Hamza Uysal ikinci Burak Aktaş üçüncü oldu.

1500 metre yıldız kızlarda Rabia Sarmaşık birinci Hiranur Saraç ikinci Esma Sabahat Kara üçüncü Sudenaz Bilen ise dördüncü oldu.

1500 metre yıldı erkeklerde Baran Güneş birinci Arda Baltacı ise ikinci oldu. 3000 metre Veteranlar koşusumda ise Halil Özsoy birinci İbrahim Yıldırım ikinci İlhan Kara üçüncü Aytaç Taşaner ise dördüncü oldu.

Yarışların ardından düzenlenen törene Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu ile davetliler katıldı ve dereceye girenlere madalyaları verildi.