İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Sanayi Sitesi’nde hizmet veren esnafı ziyaret ederek sohbet etti.

Bulduğu her fırsatta esnafı ziyaret etmeyi ihmal etmeyen Başkan Çizikci’ye ziyarette Belediye Meclis Üyeleri Sami Topcu ve İsmail Zobar da eşlik etti.

Esnafa hayırlı ve bol kazançlar temennisinde bulunan Çizikci, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamasında, “Bugün sanayi esnafımızı ziyaret ederek geçmiş kurban bayramlarını kutladım. Esnaflarımızla yaptığımız samimi sohbetlerde, şehrimizin ekonomik gücüne katkı sağlayacak projeler üzerinde birlikte fikir alışverişinde bulunduk” dedi.