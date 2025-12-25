31 Aralık 2025 tarihinde sona erecek olan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları nedeniyle Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde yoğunluk yaşanıyor.

Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir’de çiftçilerin işlemlerinin biran önce bitmesi için yardım ediyor.

Çiftçilerin devlet desteklerinden ve finansal imkanlardan yararlanabilmesi için ÇKS’nin hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Başkan Özdemir, “ÇKS kaydı yaptırmamak ya da kaydın güncelliğini takip etmemek, çiftçiyi tüm devlet korumasının ve finansal desteklerin dışında bırakır. Üreticilerimizin bu konuda hassasiyet göstermesi gerekiyor” dedi.

Çorum Ziraat Odası olarak her koşulda üreticinin yanında olduklarının altını çizen Özdemir, son güne kalınmadan kayıtların yapılması çağrısında bulundu.

ÇKS’ye kayıtlı olmanın; mazot, gübre, prim destekleri ile kredi ve sigorta işlemleri başta olmak üzere birçok alanda çiftçilere avantaj sağladığını hatırlatan Özdemir, üreticilerin başvurularını zamanında tamamlamalarını istedi.

