Arca Çorum FK ile iki sezon önce şampİyonluk yaşayan geçen sezonda aynı başarıyı Serikspor’da gösteren Gökhan Karadeniz ikinci yarı için Aliağa FK ile büyük oranda anlaştı.

Geçen sezon Serikspor ile şampiyon olarak 1. lige yükselen Gökhan Karadeniz bu sezon kulüpte yaşanan ekonomik kriz nedeni ile yabancıların ayrılmasının ardından ikinci yarı için alacakları karşılığında serbest kalmak için Federasyona başvurdu.

Gökhan Karadeniz 2. Lig kırmızı grupta şampiyonluk mücadelesi veren Aliga Futbol AŞ ile büyük oranda anlaştı.