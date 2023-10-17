Çocuk Nörolojisi Uzmanı Dr. Cemile Büşra Ölçülü, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ MEZUNU
Uzm. Dr. Cemile Büşra Ölçülü, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden 2010 yılında mezun olduktan sonra Zeynep Kamil Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde ihtisasını tamamladı.
EGE TIP’TA YAN DAL İHTİSASI
Çocuk Nörolojisi yan dal ihtisasını Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlayan Dr. Ölçülü, Ekim ayı itibariyle hastanede hasta kabulüne başladı.