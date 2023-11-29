Tahmini Okuma Süresi: dakika

Küçük yaşta çocuklara temin ettikleri belirlenen 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde farklı olaylarda kullanılan silahları küçük yaşta çocuklara temin ettikleri belirlenen 4 şüpheli, Mimarsinan Mahallesi ve Ulukavak Mahallesi’nde 2 ikamete ve Küçük Sanayi Sitesi’nde 1 iş yerine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şahısların üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait çok sayıda mermi elde edildi.

Çocuk Şube Müdürlüğü’nce küçük yaşta çocukların suça sürüklenmelerini önlemek amacıyla kent genelinde alınan önlem ve düzenlenen uygulamaların devam edeceği öğrenildi.