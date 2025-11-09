Çorum FK maçı sonrası açıklamalarda bulunan Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez kırılgan bir takım olduklarını söyledi.

Yenildikleri için üzgün olduklarını bildiren Üzülmez, "Yakaladığımız net pozisyonlar vardı ama üretme, değerlendirme ve sonuçlandırma konusunda sıkıntılar yaşayan bir takım olduk son haftalarda. Geçen hafta da aynı şekildeydik. Ondan önceki Boluspor maçında da aynı şekildeydi. Yani üzüntülüyüz tabii ki. İkinci yarıya baktığınız zaman da ortada giden bir maç. Çok fazla baskı da hissetmedik. Çorum 'un kazandığı penaltıdan sonra zaten kırılgan bir yapıya kavuştuk. Gol yediğimiz zaman çok kırılgan bir takımımız var. Aslında çok tecrübeli bir oyuncu grubuna sahip olmamıza rağmen yediğimiz gollerden sonra maalesef oyun içerisinde kırılganlık yaşıyoruz. Bunu Bodrum maçında da yaşadık. Bugün de yaşadık." diye konuştu.