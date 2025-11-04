Trendyol 1. Lig’in 12. haftasında evinde Çorum FK’yı 3-1’lik skorla yenen Esenler Erokspor’da Teknik Direktör Osman Özköylü, çok önemli bir takıma karşı çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Trendyol 1. Lig’in 12. haftasında Esenler Erokspor, konuk ettiği Çorum FK’yı 3-1’lik skorla mağlup etti ve averajla liderliğe yükseldi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Çok önemli bir takıma karşı alınmış çok önemli bir galibiyet. Ligin zirvesi için mücadele eden iki takım. Bence ligin çok üstünde bir oyun oldu. Her anlamda çok üst seviyedeydi. İzleyen herkesin büyük keyif aldığını düşünüyorum. Her iki takımı da kutlamak istiyorum. Çorum bu ligin favori takımlarından. Topa sahip olmada ilk sıradaki takım, çok da iyi oynuyorlar. Planımız onları sıkıştırıp geçiş oyununu iyi yapmaktı. Geçiş oyunlarında çok net pozisyonlar yakaladık. Faye’nin olağanüstü golüyle öne geçtik. Bu gol bize özgüven verdi. Üçüncü gol maçı bitirmiş oldu. Mücadelelerinden dolayı oyuncularımı kutluyorum. Önümüze bakacağız. Erzurumspor’la oynayacağımız bir deplasman maçı var. Aynı azimli mücadeleyi devam ettirmemiz gerekiyor" diye konuştu.