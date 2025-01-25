CHP Çorum önceki dönem Belediye Meclis Üyelerinden Serda Uysal Karlıdağ’ın eşi, Çorum İl Genel Meclisi Üyesi Veli Uysal’ın eniştesi Ali Karlıdağ, Ankara’da toprağa verilecek.

Ali Karlıdağ, Çorum’da düzenlenen acı bir törenle Ankara’ya uğurlandı.

Ali Karlıdağ (61) otomobili ile seyir halinde iken geçirdiği rahatsızlık sonucu kaza yaptı. İnönü Caddesi üzerinde meydana gelen kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ali Karlıdağ, daha sonra Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Ali Karlıdağ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, 26 Ocak 2025 Pazar günü Ankara’da Karşıyaka Mezarlığında toprağa verilecek.

Çorum’da düzenlenen cenaze törenine; CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, CHP Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, Emek Partisi İl Başkanı Muharrem Özünel, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Ali Karlıdağ’ın cenazesi Fenerbahçe formalı tabut ile Ankara’ya uğurlandı.