İl Sağlık Müdürlüğü ‘9 Mayıs Dünya Çölyak Günü’ nedeniyle farkındalık yürüyüşü düzenledi.

Şehitler Parkında geçtiğimiz salı günü gerçekleştirilen etkinliğe Çorum Çölyak Derneği, Halk Sağlığı Hizmetleri personeli, Tarım İl Müdürlüğü personeli ve 75. Yıl Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı.

Çorum Çölyak Derneği Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Azak yürüyüş başlarken çölyak hakkında bilgilendirici bir konuşma yaparak katılanlara ve emeği geçenlere teşekkür etti.



