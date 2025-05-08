İl Su Yönetim Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Ali Çalgan’ın başkanlığında yapıldı.

Toplantının açılışında konuşmasında Vali Ali Çalgan, suyun sadece bir doğal kaynak değil, aynı zamanda hayatın ve medeniyetin temeli olduğunu vurguladı.

Hava, su ve toprağın yaşamsal öneme sahip ve geri dönüşü olmayan kaynaklar olduğunu vurgulayan Vali Çalgan, “Bu kaynakları korumak, sadece bugünkü kuşakların değil, bizden sonraki nesillerin yaşam hakkını da güvence altına almaktır. Su, artık sadece bir çevre meselesi değil, ekonomik ve stratejik bir planlama alanıdır” dedi.

Özellikle su kaynaklarının kirletilmemesi gerektiğini belirten Vali Çalgan, “Suyun verimli ve tasarruflu kullanımı konusunda her bireyin üzerine düşen görevler vardır. Bu, bir vatandaşlık görevidir. Su yönetiminde sürdürülebilirlik, topyekûn bir anlayışla hareket etmeyi gerektirir” ifadelerini kullandı.

İklim değişikliği ve küresel çevre krizleri ışığında Türkiye'nin su politikalarının önem kazandığına dikkat çeken Vali Çalgan, “İklim değişikliğinin etkileri artık günlük hayatımıza yansıyor. Yağış rejimindeki değişiklikler, kuraklık riski ve yeraltı su kaynaklarının tükenmesi, bizlere geleceği planlamamız gerektiğini hatırlatıyor. Bakanlığımızın su yönetimine yönelik makro ve master planlar oluşturması, bu konuya ne kadar stratejik yaklaşıldığını göstermektedir” şeklinde belirtti.

Toplantıda Tarım ve Orman Bakanlığı Havza Yönetim Daire Başkanı Taner Kimençe ve bakanlık yetkilileri tarafından yapılan sunumlarla, Kızılırmak ve Yeşilırmak Havzaları, su verimliliği eylem planları, iklim değişikliğinin bölgesel etkileri, yağış-sıcaklık analizleri ve havza ölçekli yönetim planları detaylı şekilde ele alındı.

Su kaynaklarının bütüncül bir yaklaşımla yönetilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, kayıp-kaçak oranlarının azaltılması, yeraltı su rezervlerinin korunması ve kırsal kalkınma projelerinde su verimliliği kriterlerinin öne çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Toplantının sonunda yaptığı değerlendirmede, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve sivil toplumun eşgüdüm içinde çalışmasının büyük önem taşıdığını ifade eden Vali Ali Çalgan, “Eğer bugün harekete geçersek, yarının sorunlarını önleyebiliriz. Bu noktada hepimize düşen görev, ortak akıl ve iş birliği ile hareket etmektir” diyerek konuşmasını tamamladı.

Toplantı, İl Su Yönetim Kurulu’nun 2024 yılı kararları doğrultusunda yapılan çalışmaların değerlendirilmesi, kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınmasıyla sona erdi.



