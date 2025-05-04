Çorum Çölyak Derneği'nin yeni yönetim kurulu Belediye Bakanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Dernek Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Azak ve yönetimi, ziyarette 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü münasebetiyle gerçekleştirilecekleri etkinliklere Başkan Aşgın’ı davet ederek, destek istedi.

Ziyarette Mustafa Azak, çölyaklıların yaşadığı zorlukları, glütensiz ürünlere erişim konusundaki talepleri ve yapılması planlanan farkındalık projeleri hakkında Aşgın'a bilgi verdi.

Görüşmede yerel yönetimlerin bu konuda atabileceği adımlar ele alındı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aşgın, çölyak hastalarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik projelere destek vereceklerini belirterek, "Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen genel kurulda Çorum Çölyak Derneği Başkanı seçilen Uzm. Dr. Mustafa Azak ve yönetimi, belediyemizde konuğumuzdu. Kıymetli Başkanımız ve yönetimini gönülden tebrik ediyor; yeni görevlerinde kendilerine muvaffakiyetler diliyor, nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum.” dedi.

ÇÖLYAKLILARIN SESİ OLMAYI HEDEFLİYORUZ

Azak ise Aşgın'ın desteğini hiçbir zaman kendilerinden esirgemediği için teşekkür ederek, "Çölyaklıların faydasına olacak her konuda bizim yanımızda olması bizi çok mutlu etti. Yeni projeler geliştirmeyi kararlaştırdık. Bunları en kısa sürede hayata geçirmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki dönemde glütensiz ürünlere ulaşmayı kolaylaştıracak organizasyonları artırmayı, kamu kurumlarıyla iş birlikleri ve sosyal farkındalık projeleriyle çölyaklıların sesi olmayı hedefliyoruz. Bize destek olup gönlümüzde yer alan Başkanımızın başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz" diye konuştu.