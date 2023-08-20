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Çorum'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Selahattin E. idaresindeki 19 ADD 184 plakalı hafif ticari araç ile Yasin Ş'nin kullandığı 37 AAB 226 plakalı otomobil, Çorum-Samsun kara yolu Çomar Barajı kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Aslı E, Erdoğan Y. ile kimlikleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

İtfaiye ekiplerince araçlardan çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Çorum-Samsun kara yolunda trafik bir süre kontrollü sağlandı.