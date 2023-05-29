Çorum Belediyesi, Çomar Barajı çevresinde peyzaj çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın çalışmaların 1 ay içerisinde tamamlanacağını açıkladı.

Çomar Barajı mesire alanı Çorum’a yakışır hale geliyor. Çevre düzenlemesiyle, kamelyalarıyla ve güvenlik önemleriyle Çorum halkının keyifle vakit geçireceği bir mesire alanı oluşuyor.

Çorum Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarda sona yaklaşıldığını belirten Başkan Aşgın “Baraj çevresi, yaklaşık bir ay içerisinde muazzam bir mesire alanı olarak hemşehrilerimize hizmet verecek.” dedi.

Baraj etrafında yapılan düzenlemeyle bölgeyi vatandaşların rahatlıkla piknik yapabileceği, cazibe alanı haline geleceğini dile getiren Başkan Aşgın, Çomar Barajı mesire alanının, ağaçlandırması, kamelyaları, çevre düzenlemesi ve aktivite alanlarıyla Çorum’a yakışır hale geleceğini söyledi.

Çomar Barajı mesire alanının hafta sonları piknik yapmak için tercih edilen mekânlardan biri olduğuna dikkat çeken Başkan Aşgın, “Seyir alanımızın önlerine farklı türlerde ağaçlarımızı diktik. Bisiklet ve yürüyüş yolları hazırlayacağız. Burayı seyirlik bir alan haline getirdik. Etrafa oturmak için bankları yerleştirdik ve otopark alanı oluşturduk. Lavabo ve tuvaletler görevlilerimizin gözetiminde olacak. Hijyen konusunda kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Hemşehirilerimiz suyun ve yeşilin güzelliğini buradan görecekler.” dedi.

Giriş – çıkışlar kontrollü hale getirilecek

Mesire alanının etrafını kapatacaklarını ve giriş çıkışların güvenilir bir şekilde sağlanacağını açıklayan Başkan Aşgın “Belirli saatlerde buraya girişe izin vereceğiz. Bu bölgede alkol tüketimine de asla müsaade edilmeyecek. Aileler çocuklarıyla birlikte rahatlıkla pikniklerini yapabilecekler. Hemşehrilerimiz hiçbir rahatsızlık duymadan belediyemizin gözetiminde ve imkânları ile burada hoşça vakit geçirecekler.” dedi.