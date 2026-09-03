Çorum’da çöp kamyonunun kasisten geçtiği sırada araçta bulunan 2 işçi, sarsıntının etkisiyle düşerek yaralandı.

Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait çöp toplama aracı, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde kasisten geçtiği sırada araçta bulunan 2 işçi, yaşanan sarsıntının etkisiyle düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralı işçiler, Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.