Yeni Parti Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın kızı Uzman Dr. Safiye Dilan Tahtasız ile Uzman Dr. Eren Can Eren, 27 Eylül’de dünyaevine girecek.

Yeni Parti Çorum Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Mehmet Tahtasız’ın kızı Uzman Dr. Safiye Dilan Tahtasız ile Uzman Dr. Eren Can Eren’in düğünü, 27 Eylül 2026 Pazar günü Çorum’da gerçekleştirilecek.

Yıldız Park Düğün Salonu’nda yapılacak düğüne Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in yanı sıra genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve çok sayıda il başkanının katılması bekleniyor.



Düğün 27 Eylül’de Yıldız Park’ta yapılacak

Geçtiğimiz günlerde aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişan yüzükleri takılan Uzman Dr. Safiye Dilan Tahtasız ile Uzman Dr. Eren Can Eren, 27 Eylül’de dünyaevine girecek.

Yıldız Park Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek düğün töreninin, siyaset dünyasından da geniş katılıma sahne olması bekleniyor.