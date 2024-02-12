Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Belediye Başkan Adayı Mimar H. Levent Çöphüseyinoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Bahçelievler Polis Merkezi’nde görev yapan emniyet teşkilatı mensuplarını ziyaret etti.

Ziyarette, Çorum’un asayişi ve huzuru için gece-gündüz demenden çalışan emniyet mensuplarına görevlerinde başarılar dileyen CHP Belediye Başkan Adayı Mimar H. Levent Çöphüseyinoğlu, Çorum polisi ile gurur duyduklarını kaydetti.

CHP’liler olarak Çorum’da son aylarda şehrin huzurunu bozanlara yönelik yapılan operasyonları desteklediklerini ifade eden Çöphüseyinoğlu, huzur operasyonlarının düzenlenmesinde emeği geçen başta Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı olmak üzere Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve tüm emniyet teşkilatı mensuplarına teşekkür etti.

Çöphüseyinoğlu’na Bahçelievler Polis Merkezi ziyaretinde Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz ve Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar da eşlik etti. (Haber Merkezi)