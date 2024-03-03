Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Belediye Başkan Adayı Mimar H. Levent Çöphüseyinoğlu, 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçim çalışmaları kapsamında Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı ve Nadık Cemevi’ni ziyaret etti.

İlk olarak gittiği Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda Dede Nurettin Aksoy ile görüşen CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, vakıf başkanından yerel yönetimlerden beklenti ve taleplerini dinledi. Belediye Başkanı seçilmesi halinde Çorum’u bir bütün olarak göreceğini ifade eden Çöphüseyinoğlu, her kesime eşit hizmet götürmek için canla başla çalışacaklarını dile getirdi.

Çorum’un geçmişte çok acılar çektiğini kaydeden Çöphüseyinoğlu, şehirde tüm renklerin kardeşçe ve barış içerisinde yaşayacağı, toplumun tüm kesimlerini kucaklayacağı halkçı bir belediyecilik anlayışı içerisinde olacaklarını söyledi.

CHP Adayı H. Levent Çöphüseyinoğlu daha sonra Nadık Cemevi’ni giderek “Sultan Ana” olarak bilinen Sultan Kümbet ile görüştü. Sultan Ana’dan bir isteğinin olup olmadığı soran Çöphüseyinoğlu, Sultan Ana’ya güler yüzlü sohbeti ve sıcak ilgisinden dolayı teşekkür etti. Ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getiren Dede Nurettin Aksoy ile Sultan Ana ise, Çöphüseyinoğlu’na yerel seçimlerde başarı temennisinde bulundular.

Çöphüseyinoğlu gün içerisinde ayrıca Çorum Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın Olağanüstü Genel Kurulu’na katıldı. Burada oda üyesi esnafa kendisini tanıtarak sanayi esnafıyla kucaklaştı. Genel Kurul’da büyük ilgi gören Çöphüseyinoğlu, Oda Başkanı Necmettin Uzun’a da başarılı çalışmalarının devamını diledi.

AHL Park AVM’de hizmete giren Alaçatı Muhallebicisi’nin açılışına da katılan CHP Belediye Başkan Adayı Mimar H. Levent Çöphüseyinoğlu, açılışa katılan davetliler ve müşterilerle yakından ilgilenirken, iş yeri sahibi Ufuk Aksakal’a da yeni iş yerinde hayırlı ve bol kazançlar diledi.

Çöphüseyinoğlu’na ziyaretlerde İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, İl Genel ve Belediye Meclis üyesi adayları ve parti yöneticileri eşlik etti.