Türkiye'de, 2026-2027 Futbol Sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi sona erdi.

Yaz transfer döneminde Süper Lig'de en fazla transferi 21 oyuncuyla Çorum FK yaptı. Trabzonspor 12, Beşiktaş 10, Fenerbahçe ve Galatasaray 5'er oyuncuyla sözleşme imzaladı.

Türkiye'de 22 Haziran'da başlayan 2026-2027 Futbol Sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi tamamlandı.

Süper Lig kulüpleri de yaptıkları transferlerle kadrolarını güçlendirdi. 75 günlük yaz transfer döneminde 18 Süper Lig takımı toplamda 202 oyuncuyu transfer etti.



Trabzonspor 12 isimle kadrosunu güçlendirdi

Trabzonspor, bu dönemde Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ı renklerine bağlarken toplam 12 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Karadeniz ekibi; geçtiğimiz sezon kiralık oynayan Ernest Muçi'nin bonservisini Beşiktaş'tan alırken, Franculino, Aral Şimşir, Noah Saviolo, Sidny Lopes Cabral, Rene Mitongo, Cenk Özkacar, Melih Kabasakal'ı bonservis bedeliyle transfer etti. Fabinho, Thierry Karadeniz, Samet Akaydin, Mohamed Salah, Metehan Mimaroğlu ve Ruslan Malinovskyi de bedelsiz olarak kadroya kattı.



Beşiktaş'tan önemli takviyeler

Sezona Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetiminde başlayan Beşiktaş, 10 oyuncuyla kadrosunu güçlendirdi. Kaleci Ersin Destanoğlu ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, Alexander Nübel ile Doğan Alemdar'ı transfer etti. Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic gibi önemli futbolcuları renklerine bağlayan Kartal, milli futbolcu Salih Özcan'ı da kadroya kattı.



Galatasaray, 5 oyuncuyu kadrosuna kattı

Bu transfer döneminde sözleşmesi sona eren Mauro Icardi ile yollarını ayıran son şampiyon Galatasaray, kadrosuna 5 futbolcu kattı. Sarı-kırmızılılar, Milan'dan Portekizli futbolcu Rafael Leao'nun yanı sıra Aleksey Batrakov, Deniz Gül yanı sıra Lesley Ugochukwu ve El-Chadaille Bitshiabu kadroya dahil edildi. Aslan, Leao için 38 milyon euro, Aleksey Batrakov için ise 25 milyon euro harcadı.



Fenerbahçe'den bonservis rekoru

Devre arasında transfer edilen Sidiki Cherif'in bonservisini alan Fenerbahçe, genç oyuncuyu İngiliz ekibi Coventry City'e 24.5 milyon euro bedelle satışı gerçekleşti. Sarı-lacivertiler, bu dönemde Mason Greenwood, Vedat Muriqi, Kojo Peprah Oppong, Nathan Ake, Romelu Lukaku ile sözleşme imzaladı. Kanarya, 6 yıl sonra Vedat Muriqi'i yeniden kadrosuna katarken, Mason Greenwood için Marsilya'ya 39 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.



En fazla transferi 21 oyuncuyla Çorum FK yaptı

Süper Lig'de en fazla transferi, 21 oyuncuyu kadrosuna katan Çorum FK gerçekleştirdi. Ligin yeni ekibi 22 futbolcuyla yollarını ayırırken kadroyu baştan aşağı yeniledi. Kırmızı-siyahlıları 18 transferle Amed Sportif Faaliyetler takip etti.

Yaz transfer döneminde Süper Lig takımlarının yaptıkları transferler ve ayrılan futbolcular şöyle:



Galatasaray

Gelenler: Rafael Leao, Aleksey Batrakov, Deniz Gül, Lesley Ugochukwu (Kiralık), El-Chadaille Bitshiabu (Kiralık)

Gidenler: Nicolo Zaniolo, Ali Turap Bülbül, Gökdeniz Gürpüz, Batuhan Şen, Victor Nelsson, Siraçhan Nas, Ali Efe Çördek, Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Ahmed Kutucu (Kiralık), Halil Dervişoğlu (Kiralık), Berat Yılmaz (Kiralık), Yalın Dilek (Kiralık), Ali Yeşilyurt (Kiralık), Elias Jelert (Kiralık), Metehan Baltacı (Kiralık)



Fenerbahçe

Gelenler: Mason Greenwood, Vedat Muriqi, Kojo Peprah Oppong, Nathan Ake, Romelu Lukaku

Gidenler: Sidiki Cherif, Fred, Dominik Livakovic, Fred, Sofyan Amrabat, Omar Fayed, Talisca, Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, İrfan Can Eğribayat, Emre Mor, Emre Demir, Engin Can Biterge, Anthony Musaba (Kiralık), Diego Carlos (Kiralık), Yiğit Fidan (Kiralık), Çağrı Fedai (Kiralık), Mustafa Akyıldız (Kiralık), Adem Yeşilyurt (Kiralık)



Beşiktaş

Gelenler: Leandro Trossard, Alexander Nübel, Kassoum Ouattara, Dusan Vlahovic, Salih Özcan, Ümit Akdağ, Doğan Alemdar, İlhan Fakılı, Ernest Poku (Kiralık) Fabio Miretti (Kiralık)

Gidenler: Ernest Muci, Felix Uduokhai, Gökhan Sazdağı, Göktuğ Baytekin, Emre Bilgin, Joao Mario, Salih Uçan, Ersin Destanoğlu, Emrecan Terzi, Tayyip Talha Sanuç, Moatasem Al-Musrati, Necip Uysal, Amir Hadziahmetovic, Jean Onana, Emrecan Uzunhan, Arda Kılıç, Cumali Gürsel (Kiralık), Devrim Şahin (Kiralık), Elan Ricardo (Kiralık)



Trabzonspor

Gelenler: Franculino, Aral Şimşir, Noah Saviolo, Sidny Lopes Cabral, Muhammed Salah, Cenk Özkacar, Melih Kabasakal, Fabinho, Samet Akaydin, Metehan Mimaroğlu, Ruslan Malinovskyi, Ali Habeşoğlu

Gidenler: Christ Inao Oulai, Felipe Augusto, Oleksandr Zubkov, Salih Malkoçoğlu, Mathias Lovik, Arif Boşluk, Serdar Saatçı, Edin Visca, John Lundstram, Anthony Nwakaeme, Veysel Sönmezsoy, Ali Şahin Yılmaz, Onuralp Çakıroğlu, Boran Başkan, Taha Emre İnce, Zekeriya Bulut, Denis Draguş, Göktan Gürpüz (Kiralık), Muhammed Cham (Kiralık), Arda Öztürk (Kiralık), Thierry Karadeniz (Kiralık), Kazeem Olaigbe (Kiralık), Oğuzhan Yılmaz (Kiralık), Poyraz Yıldırım (Kiralık), Rene Mitongo (Kiralık)



Başakşehir

Gelenler: Emin Bayram, Saba Kharebashvili, Edin Visca, Michal Karbownik, Umut Bozok, Andreas Skov Olsen (Kiralık)

Gidenler: Doğan Alemdar, Matchoi Djalo, Emre Kaplan, Nuno da Costa, Hamza Ljukovac, Miguel Crespo, Emre Karaal, Leo Duarte, Ayberk Kaygısız, Halit Emre Acun, Berat Özdemir, Francis Nzaba, Mohamed Fofana, Doğukan Tuzcu, Yusuf Yılmaz, Efe Arda Koyuncu, Eren Karaağaç (Kiralık), Burak Sefa Kavraz (Kiralık), Yağız Dilek (Kiralık), Tuğra Turhan (Kiralık), Berkay Aslan (Kiralık), Abdoulaye Yoro (Kiralık), Festy Ebosele (Kiralık), Onur İnan (Kiralık), Berkay Aydoğmuş (Kiralık)



Çorum FK

Gelenler: Mohamed Diomande, Ermin Mahmic, Jesus Ramirez, Andrei Borza, Alexandros Kyziridis, Markus Karlsbakk, Hrvoje Smolcic, Ylber Ramadani, Arif Şimşir, Serdar Saatçı, Marcos Felipe, Gökhan Sazdağı, Hüseyin Bulut, Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Emircan Gürlük, Erhan Erentürk, Çağlar Söyüncü

Gidenler: Ibrahim Sehic, Emeka Eze, Braian Samudio, Joseph Attamah, Burak Çoban, Erkan Kaş, Sinan Osmanoğlu, Berkay Arı, Ferhat Yazgan, Yusuf Erdoğan, Pedrinho, Oğuz Gürbulak, Ahmet Kıvanç, Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat, Üzeyir Ergün, Serdar Gürler, Polat Abay, Danijel Aleksic, Atakan Cangöz, Taha Rençber, Serdar Gürler, Kenan Fakılı (Kiralık), Osman Şahin (Kiralık), Semih Akyıldız (Kiralık), Mert Aktaş (Kiralık), Hasan Abdulkareem (Kiralık), Eren Karadağ (Kiralık), Hasan Emre Yeşilyurt (Kiralık)



Göztepe

Gelenler: Sinclair Armstrong, Andre Henrique, Noah Sonko Sundberg, Gökdeniz Bayrakdar, Salem Bouajila, Bekir Turaç Böke, Luka Gugeshashvili (Kiralık), Alex Matos (Kiralık), Richard Akonnor (Kiralık), Faustino Adebola Rasheed Anjorin (Kiralık)

Gidenler: Anthony Dennis, Mateusz Lis, İsmail Köybaşı, Erkam Kömür, Heliton, Musah Mohammed, Uğur Kaan Yıldız, Ekrem Kılıçarslan, Guilherme Luiz (Kiralık), Jeh (Kiralık), Furkan Malak (Kiralık), Tibet Durakçay, Amin Cherni (Kiralık), Salem Bouajila (Kiralık), Efe Can Mete (Kiralık)



Samsunspor

Gelenler: Gabriele Guarino, Oskar Ohlenschlager, Igor Drapinski, Antoine Sekongo, Elliot Watt, Cheick Tidiane Diabate, Samed Onur, Bilal Bayazıt, Fatih Kaya, Mohamad Bayo, Strahinja Erakovic (Kiralık)

Gidenler: Carlo Holse, Rick van Drongelen, Arbnor Muja, Soner Gönül, Zeki Yavru, Lubomir Satka, Olivier Ntcham, Alper Efe Pazar, Ali Tarkan (Kiralık), Cherif Ndiaye (Kiralık), Emre Köroğlu (Kiralık), Eylül Değirmenci (Kiralık), Muhammet Özbaşkıcı (Kiralık), Franck Atoen (Kiralık), Antoine Makoumbou (Kiralık), Richie Omorowa (Kiralık), Cheick Tidiane Diabate (Kiralık), Toni Borevkovic (Kiralık)



Çaykur Rizespor

Gelenler: Zakaria Ariss, Iustin Doicaru, Siaka Bakayoko, Modibo Sagnan, Umut Erdem, Eminhan Yılmaz, Doğanay Avcı, Tayyip Talha Sanuç, Can Bozdoğan, Ahmed Kutucu (Kiralık), Moussa Diakite (Kiralık), Gennaro Borrelli (Kiralık)

Gidenler: Altin Zeqiri, Samet Akaydin, Emir Ortakaya, Benhur Keser, Giannis Papanikolaou, Casper Hojer, Hüseyincan Kırıkçı, Doğanay Avcı, Mustafa Şengül, Eren Emre Aydın, Eray Korkmaz (Kiralık), Mame Mor Faye (Kiralık), Furkan Orak (Kiralık), Erdem Canpolat (Kiralık), Muhamed Buljubasic (Kiralık)



Konyaspor

Gelenler: Rajmund Toth, Chidozie Awaziem, Mostafa Mohamed, Arif Boşluk, Da Mata, Mohamed Fofana, Eric Konate, Enis Destan, Arthur Masuaku, Kaan Akyazı, Mücahit İbrahimoğlu, Melih Bostan, Jean-Luc Dompe, Ibrahima Bah, Ebrima Colley (Kiralık)

Gidenler: Blaz Kramer, Rıdvan Dönmez, Ahmet Daş, Sander Svendsen, Mehmet Ali Büyüksayar, Yasir Subaşı, Metehan Mert, Morten Bjorlo, Berkan Kutlu, Ufuk Akyol, Utku Eriş, Riechedly Bazoer, Guilherme, Josip Calusic, Esat Buğa (Kiralık), Abdurrahman Üresin (Kiralık), Kaan Akyazı (Kiralık), Adem Eren Kabak (Kiralık), Eren Yağmur (Kiralık), Ibrahima Bah (Kiralık), Mohamed Fofana (Kiralık), Eric Konate (Kiralık), Melih Bostan (Kiralık), Tunahan Taşçı (Kiralık), Jin-ho Jo (Kiralık)



Kasımpaşa

Gelenler: Adrian Benedyczak, Kevin Mouanga, Thiemoko Diarra, Ayberk Karapo, Elson Mendes, Marcus Rafferty, Matei Ilie, Kenan Kurtovic, Sercan Deniz, Emirhan Boz, Muhammed Emin Bektaş, Güven Yalçın, Jakob Jessen, Stann Elysee Dalo, Ömer Bayram, Jesurun Rak-Sakyi

Gidenler: Cafu, Nicholas Opoku, Sarp Yavrucu, Berk Can Yıldızlı, Emre Taşdemir, Cenk Tosun, Kubilay Kanatsızkuş, Berkay Muratoğlu, Oğuzhan Yılmaz, Pape Habib Gueye (Kiralık), Burak Gültekin (Kiralık), Dağhan Erdoğan (Kiralık), Yasin Eratilla (Kiralık), Kenan Kurtovic (Kiralık), Stann Elysee Dalo (Kiralık), Erdem Çetinkaya (Kiralık), Adnan Aktaş (Kiralık), Yusuf Barası (Kiralık), Taylan Aydın (Kiralık)



Alanyaspor

Gelenler: Omar Ben Ali, Ivan Cedric, Baran Gezek, Şahin Dik, Arouna Soro, Emre Demir, Nejdet Bilin, Paolo Fernandes (Kiralık)

Gidenler: Ümit Akdağ, Nicolas Janvier, Güven Yalçın, Ertuğrul Taşkıran, Efecan Karaca, Veysel Ünal, Eren Altıntaş (Kiralık), Bruno Viana (Kiralık), Emirhan Çavuş, Buluthan Bulut (Kiralık), Osman Arslantaş (Kiralık)



Gaziantep FK

Gelenler: Florin Stefan, Serdar Dursun, Fuat Bavuk, Ulrich Meleke, Sabahattin Destici, Kerim Çalhanoğlu, Kacper Tobiasz, Ataberk Dadakdeniz, Abakar Sylla, Trivante Stewart (Kiralık), Halil Dervişoğlu (Kiralık), Sontje Hansen (Kiralık)

Gidenler: Melih Kabasakal, Onur Başyigit, Christopher Lungoyi, Kevin Rodrigues, Burak Bozan, Ali Meyran Ablak, Yusuf Delen, Salem M'Bakata, Ensar Kemaloğlu



Gençlerbirliği

Gelenler: Sekou Koita, Kevin Rodrigues, İrfan Can Eğribayat, Göktuğ Erdem, Salih Uçan, Ensar Çavuşoğlu, Pedro Mendes, Rafael Luis, Ousmane Diabate (Kiralık), Metehan Baltacı (Kiralık), Tiago Gouveia (Kiralık), Cheikh Niasse (Kiralık), Victor Orakpo (Kiralık),

Gidenler: Gökhan Altıparmak, Umut İslamoğlu, Samed Onur, Erhan Erentürk, Metehan Mimaroğlu, Matej Hanousek, Zan Zuzek, Ebrar Aydın, Moussa Kyabou, Emirhan Ünal, Berat Can Sebat, Henry Onyekuru, M'Baye Niang, Abdullah Şahindere



Kocaelispor

Gelenler: Habib Keita, Metehan Altunbaş, Show, Matej Maglica, Florian Aye, Berkan Kutlu, Onurcan Piri, Makana Baku, Emir Ortakaya, Haydar Karataş, Bünyamin Dalkılıç, Uğur Kaan Yıldız, Hulusi Destici, Tanguy Zoukrou (Kiralık), Tobias Gulliksen (Kiralık), Gonçalo Sousa (Kiralık)

Gidenler: Samet Yalçın, Serdar Dursun, Mesut Can Tunalı, Joseph Nonge, Karol Linetty, Darko Churlinov, Furkan Gedik, Gökhan Değirmenci, Umut Can Aslan, Ahmet Oğuz, Esat Yusuf Narin (Kiralık), Bünyamin Dalkılıç (Kiralık)



Amed Sportif Faaliyetler

Gelenler: Yira Sor, Samuel Ballet, Lumbardh Dellova, Rayan Raveloson, David Bates, Mohamed Khalil, Ali Turap Bülbül, Amadou Cisse, Burak Bozan, Furkan Soyalp, Ermal Krasniqi, Umut Meraş, Berk Kızııldemir, Rayan Lutin, Gökhan Gül, Dilhan Demir, Alban Lafont, Gift Orban (Kiralık)

Gidenler: Florent Hasani, Daniel Moreno, Hasan Ali Kaldırım, Adama Traore, Abdulsamed Damlu, Tarkan Serbest, Mert Miraç Altıntaş, Zdravko Dimitrov, Murat Uçar, Andre Poko, Erce Kardeşler, Sinan Kurt, Çekdar Orhan, Emrah Başsan, Celal Hanalp, Oğuzhan Matur, Emrullah Ertuş (Kiralık), Ayaz Arslan (Kiralık), Abdullah Tazgel, Civan Süer



Erzurumspor FK

Gelenler: Elisha Owusu, Nihad Mujakic, Miguel Cardoso, Kerem Erener, Ertuğrul Taşkıran, Gyrano Kerk, Enes Karakaş, Festy Ebosele (Kiralık), Nariman Akhundzada (Kiralık), Ibrahim Diabate (Kiralık)

Gidenler: Enes Yiğit, Kerem Erener, Enes Karakaş, Gürkan Varlık, Hüsamettin Yener, Cheikne Sylla, Giovanni Crociata, Salih Sarıkaya, Fırat Şaşi, Hüseyin Mevlütoğlu, Kağan Moradaoğlu, Murat Cem Akpınar, Mert Önal (Kiralık), Ali Ülgen (Kiralık), İlkan Sever (Kiralık), Serkan Köse (Kiralık), Furkan Özhan (Kiralık)



Eyüpspor

Gelenler: Ahmed Abdullahi, David Costa, Yiğit Demir, Konrad Michalak, Jawad El Yamiq, Mete Demir, Simone Giordano, Zak Jules, Chandrel Massanga, Abdelhamid Sabiri, Emre Bilgin, Bilal Boutobba, Musa Eren Karakaş, Yusuf Barası (Kiralık), Horatiu Moldovan (Kiralık)

Gidenler: Metehan Altunbaş, Marcos Felipe, Mateusz Legowski, Erdem Gökçe, Fethi Özer, Luccas Claro, Ismaila Manga, Emre Akbaba, Umut Meraş, Mustafa Eren Damar, Umut Bozok, Hüseyin Maldar, Buğra Çağlıyan, Calegari, Dorin Rotariu, Gilbert Mendy, Berkay Kumlu (Kiralık)