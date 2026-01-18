Cumhuriyet Mahallesi'nde bir çöp konteynerine bebek cesedi atıldığı ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polislerce yapılan incelemede, bir poşetin içinde yeni doğduğu belirlenen erkek bebek cesedi bulundu.

Olay yerindeki incelemenin ardından bebeğin cesedi, otopsi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Yürütülen soruşturma kapsamında bebeğin annesinin S.D. (17) olduğu belirlendi.

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan S.D. doğuma bağlı rahatsızlıkları nedeniyle Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bebeğin babası olduğu öne sürülen M.A.Y. de (17) polislerce gözaltına alındı.

Evlilik dışı birliktelikten doğan bebeğin otopsisinde ilk bulgulara göre erken doğumla bugün dünyaya geldiğinin değerlendirildiği öğrenildi.