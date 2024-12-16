Çorum’da Sınırlı Sorumlu 1 Nolu Çorum Ulusal ve Uluslararası Karayolu Yük Taşımacılığı Kooperatifi kuruldu.

Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin’in öncülüğünde kurulan S.S. 1 Nolu Çorum Ulusal ve Uluslararası Karayolu Yük Taşımacılığı Kooperatifi’nin kuruluş aşamaları tamamlandı.

KURUCU YÖNETİM GÖREV DAĞILIMI YAPTI

Tahsin Şahin’in başkanlığını yaptığı kooperatifin kurucu yönetiminde Başkan Vekilliği görevini Sezgin Karaman üstlenirken, Mustafa Elmas da muhasip olarak görev aldı. Kurucu yönetimin kurulunda Eyüp Yağlı, Fahri Diker, Mustafa Karataş ve Sedat Eskitürk yer alıyor.

Türkiye’de ilk olan S.S. 1 Nolu Çorum Ulusal ve Uluslararası Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi Başkanı Tahsin Şahin, kooperatifin Çorum’a ve Çorum esnafına hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

ÜYE KAYITLARI BAŞLADI

Kooperatifin kuruluşu ile ilgili tüm resmi prosedürlerin tamamlandığını açıklayan Başkan Tahsin Şahin, kooperatife üye kayıtlarının da başladığını duyurdu. Kooperatifin Şeker Fabrikası karşısında bulunan Akkent Mahallesi Ankara yolu Bulvarı no: 110 adresinde faaliyet göstereceğini açıklayan Başkan Şahin, Kooperatife üye olmak isteyenlerin kooperatife müracaat etmelerini istedi.

GÜVENLİ, HIZLI VE SİGORTALI TAŞIMA HİZMETİ

Çorum’da faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarına güvenli, hızlı ve sigortalı taşımacılığı ilke edinerek hizmet sunmayı amaçladıklarını söyleyen Başkan Tahsin Şahin, kooperatifin komple ve parsiyel taşımacılık hizmeti sunacağını da özellikle dile getirdi.

Geniş hizmet ağı, operasyon uzmanlığı ve çözüm odaklı hizmet anlayışı ile hızlı, kaliteli, sigortalı ve güvenilir taşımacılığın Çorum’da geliştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Başkan Tahsin Şahin, aynı zamanda uluslararası alanda da tekstilden, otomotive, inşaattan perakendeye birçok sektör için özel çözümler sunmayı arzuladıklarını kaydetti.

Şahin, taşımacılık hizmetleri ile konteyner çapraz taşıma modelleri ile A’dan Z’ye tüm taşıma ve lojistik ihtiyaçların karşılandığı, 7/24 hizmet sunan bir partner olmayı amaçladıklarını da sözlerine ekledi.