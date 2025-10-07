Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) son verileri, Türkiye’nin son 10 yıldaki finansal değişimini gözler önüne serdi.

Rakamlar, Kastamonu’nun hem son 5 yılda hem de son 10 yılda Türkiye’nin en hızlı zenginleşen ili olduğunu ortaya koydu.

Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, Kastamonu’daki toplam mevduat (TL ve döviz hesapları) 2015 yılında 2,2 milyar TL iken 2025 Haziran itibarıyla 75,8 milyar TL’ye ulaştı. Böylece ildeki mevduatlar son 10 yılda yüzde 3.338, son 5 yılda ise yüzde 873 oranında artış gösterdi.

EN FAKİRLEŞEN İL BELLİ OLDU

Rakamlar, başkent Ankara için ise dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Türkiye’nin en büyük ekonomilerinden biri olan Ankara, mevduat artışında geride kalarak “fakirleşen iller” arasında yer aldı.

Son 10 yılda Ankara’daki toplam mevduat yüzde 1.552 artışla 171 milyar TL’den 2,8 trilyon TL’ye çıktı. Ancak ülke genelindeki payı yüzde 15’ten yüzde 12,3’e geriledi. Bu dönemde mevduatı en az artan il Hakkari olurken, onu Zonguldak ve Siirt izledi.

Ankara fakirleşti, Hakkâri son sırada

ZENGİNLEŞEN İLLER DİKKAT ÇEKTİ

Son 10 yılda zenginleşme hızında öne çıkan iller şöyle:

Kastamonu Adıyaman Diyarbakır Şanlıurfa Gaziantep Antalya Iğdır Çanakkale Mardin Muğla





